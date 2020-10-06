6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 6 октября, гречиха в Беларуси убрана с 23,8 тыс. га (95,3% запланированной площади). Урожайность этой культуры составила 12,8 ц/га, намолочено 30,5 тыс. т. Что касается проса, его убрали с 95,4% площадей (7,15 тыс. га), намолочено 15,9 тыс. т при средней урожайности 22,2 ц/га. Яровой рапс убран с 99,6% площадей (36,2 тыс. га). Всего намолочено 827,9 тыс. т рапса (с учетом озимого) при средней урожайности 14,7 ц/га.

Кукурузу убрали с 671 тыс. га, что составляет 55,1% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 649,6 тыс. га (64,6% плана), собрано 15,652 млн т зеленой массы при урожайности 241 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 21,5 тыс. га (10,05% плана), намолочено 130,7 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,186 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,3 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - свыше 1 млн т, Гомельской - более 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 38,5 тыс. га (80,9% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 44,3 тыс. га (93,2% от плана), заготовлено 138,2 тыс. т при средней урожайности 36,8 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 859,4 тыс. т сена (85,1% от плана), 13,323 млн т сенажа (105,7%) и 13,455 млн т силоса (70,2%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 83,8% от плана.-0-