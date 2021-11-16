Участники белорусской экспозиции на выставках в Дубае подписали 11 экспортных соглашений

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании-участницы белорусской экспозиции на продовольственных выставках Yummex Middle East и Specialty Food Festival, прошедших в Дубае, подписали ряд экспортных соглашений и контрактов в ходе сопутствующей деловой программы. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. В рамках белорусской экспозиции продукцию представили предприятия, входящие в состав концерна "Белгоспищепром": СОАО "Коммунарка", ОАО "Красный пищевик", кондитерские фабрики "Слодыч" и "Спартак", а также ОАО "Минский маргариновый завод". На белорусском стенде также была представлена компания "Бабушкина крынка". Белорусская делегация провела переговоры в Министерстве изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в рамках проекта "Долина пищевых технологий", а также посетила торговую организацию IQ Fulfillment и обсудила перспективы присутствия продукции белорусских компаний в интеллектуальных логистических центрах для дальнейших поставок в страны Персидского залива. "На площадке павильона Беларуси в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2020 также состоялась презентация концерна "Белгоспищепром" для представителей международного бизнеса. Участие в мероприятии приняли около 20 торговых компаний и бизнес-союзов из ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Армении, Таджикистана и других стран", - сообщили в выставочной компании. Мероприятие посетил генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Хумейд Мухаммед Бен Салем, посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок и почетный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!