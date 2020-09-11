Участники инвестфорума подписали более 20 документов о сотрудничестве в Могилевском районе

11 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 20 документов о сотрудничестве подписали сегодня участники II районного инвестиционного форума "Могилевский район - территория возможностей". Мероприятие проходит в деревне Солтановка Могилевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе заверенных документов - протоколы о намерениях, договоры о взаимном сотрудничестве, контракты на поставку продукции и оказание услуг, которые в ближайшем будущем посодействуют устойчивому развитию Могилевского района. В частности, РУП "Могилевавтодор" планирует реализовать инвестиционный проект по строительству юго-западного обхода Могилева. Это обеспечит полное замыкание кольца вокруг города и перераспределение на него транзитного движения с уличной сети областного центра, а также выход грузовых транспортных потоков, следующих с участка №4 СЭЗ "Могилев" в бобруйском направлении. ОАО "Могилевский ленок" намерено построить молочно-товарную ферму на 700 голов с выращиванием ремонтного молодняка в деревне Грибаны. В планах ООО "ЮрстройМаш" возведение квартала многоквартирной жилой застройки средней этажности в районе деревни Николаевка-2. Реконструкция ожидает ясли-сад агрогородка Вейно, капитальный ремонт - Восходовскую и Кадинскую средние школы.

Предприятие по выращиванию цыплят-бройлеров и производству мяса птицы "Серволюкс Агро" заключило с China Impex Corporation limited контракт на поставки продукции на рынок Китая. Оговорены объемы продукции, которые будут направлять в Россию УП "Стальная линия" (производство дверей), ООО "Баир Вест" (приточно-вытяжные системы вентиляции), ООО "Маркетинг-центр" (безалкогольные напитки), ЧУП "ГермесТраст" (стеклопакеты и ПВХ-конструкции).

Глава администрации СЭЗ "Могилев" Андрей Ярцев и директор ООО "БелНихонинтернешнл" Наканаси Масатоси

Во время форума был подписан протокол о сотрудничестве между уездом Дэцин города Ханчжоу провинции Чжэцзян Китайской Народной Республики и Могилевским районом. О взаимном партнерстве договорился райисполком с рядом крестьянских (фермерских) хозяйств. Инвестировать в экономику данного региона выразили желание РУП "Беларусьнефть-Могилевоблнефтепродукт", группы компаний "Дивидан" и "Протос", частное предприятие "ТелекомГруппИнвест".

II районный инвестиционный форум "Могилевский район - территория возможностей" собрал на своей площадке около 200 представителей бизнеса, инвестиционных компаний, объединений предпринимательства, международных организаций Беларуси, России, Германии, Японии, Китая, Турции, районных и областных органов власти. Программа делового мероприятия включала пленарное заседание, работу секций, презентацию инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в районе, выставку промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала региона, посещение его предприятий.

"Районный бизнес-форум уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для прямого диалога власти и частного бизнеса, выработки согласованных решений, установления деловых контактов. Увеличение в этом году количества участников, расширение географии форума свидетельствует о его востребованности и перспективности",- рассказал председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида.

Олег Чикида

Он добавил, что Могилевский район сегодня - это крупнейший сельскохозяйственный и промышленный регион области с развитой социальной инфраструктурой. Экономика района обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития. Здесь созданы максимально благоприятные условия для реализации предпринимательской деятельности, открытия новых производств. А инвестиционную привлекательность региона определяет выгодное географическое положение, наличие участка свободной экономической зоны "Могилев", высокий кадровый потенциал и благоприятный инвестклимат. "Немаловажен и тот факт, что руководство района заинтересовано в развитии механизмов государственно-частного партнерства и гарантирует полноценную поддержку на всех этапах реализации новых проектов", - констатировал Олег Чикида.

Генеральный директор РУП "Могилев Автодор" Анатолий Лопатин и председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида

Из-за эпидемиологической обстановки многие мероприятия, в том числе международные встречи, были отложены или переведены в онлайн-режим. И поэтому особо значимой видится возможность живого делового общения, подчеркнул заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. "Время показало, что в непростой ситуации всем органам госуправления важно еще более внимательно относиться к вопросам и проблемам каждого предприятия, пытаться их оперативно решать. Только вместе, совместными усилиями мы можем преодолеть негативные последствия коронавирусной инфекции и мирового экономического спада", - отметил он.

Руслан Страхар обратил внимание на то, что Могилевский район с каждым годом уверенно набирает обороты. В 2010 году доля региона в экспорте товаров области составляла 1,1%, в 2015-м - около 9%, а по итогам 2019-го - уже 19%. Но экспорт пришел не просто так. Эти показатели достигнуты благодаря инвестициям. "Уверен, что Могилевский район и дальше будет прирастать новыми предприятиям и бизнес-идеями", - заключил заместитель председателя облисполкома.

У районного формата мероприятия, по мнению Руслана Страхара, есть свои преимущества. Это возможность детально показать особенности конкретного региона, его потенциал и расширить точки приложения инвестиций.

К слову, уже ведется подготовка к новому мероприятию - I Форуму юго-восточного региона Могилевской области, который планируется провести 6-7 ноября. "Мы хотим показать географические и климатические особенности, логистические возможности данной территории, наиболее близко располагающейся к Российской Федерации, показать площадки для вложения инвестиций. Там имеется крупный промышленный потенциал. Кроме того, многие представители бизнеса не знают о возможностях и льготах, предоставляемых здесь по указу главы государства".

Организаторами форума "Могилевский район - территория возможностей" выступают Могилевский районный исполнительный комитет, ОАО "Могилевское агентство регионального развития".-0-