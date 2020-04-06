Участвовать в биржевых торгах БУТБ теперь можно с мобильных устройств

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в биржевых торгах промышленными и потребительскими товарами на Белорусской универсальной товарной бирже с 6 апреля можно с любого мобильного устройства, подключенного к интернету, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Для идентификации пользователей используется двухфакторная аутентификация: логин и пароль плюс одноразовый СМС-код. "Это упростит доступ в торговую систему и сделает участие в торгах более удобным. Значительно повысится мобильность участников торгов, что особенно актуально сейчас, когда многие организации переходят на режим удаленной работы. Поэтому ожидается, что возможность осуществлять закупки и реализовывать продукцию не выходя из дома будет востребована среди представителей государственных предприятий и частного бизнеса", - сказал Роман Янив.

Что касается других товарных секций БУТБ, то торговать в них со смартфона пока не получится. Дело в том, что участие в торгах металлоизделиями, лесоматериалами и сельхозпродукцией требует установки на персональный компьютер специального программного обеспечения. В то же время торги промышленными и потребительскими товарами лишены таких ограничений, так как работают через веб-интерфейс и для входа в торговую систему нужен лишь браузер и интернет-подключение.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям по экспорту продукции и помощь иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Секция промышленных и потребительских товаров создана в 2009 году в формате электронной торговой площадки. В отличие от других товарных секций БУТБ, здесь можно продавать и покупать практически любую однородную стандартизированную продукцию. По итогам 2019 года товарооборот площадки превысил Br408 млн, в том числе экспорт - Br17 млн.-0-