Учебная лаборатория МТЗ открылась в Башкирском государственном аграрном университете

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТа/. В Башкирском государственном аграрном университете открылась брендированная учебная лаборатория МТЗ "Тяговые испытания тракторов". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минского тракторного завода.
"Открытие лаборатории "Тяговые испытания тракторов" под брендом BELARUS - важный этап не только в обновлении учебной базы Башкирского государственного аграрного университета, но и шаг к повышению производительности сельского хозяйства Республики Башкортостан, поскольку грамотная работа на сложной технике - залог успешной работы отрасли в целом", - говорится в сообщении.
Кроме того, ООО "ТПК МТЗ-Татарстан", которое является эксклюзивным дистрибьютором ОАО "Минский тракторный завод", презентовало учебному заведению двигатель Д245.30Е2-1804, который станет учебным пособием и позволит детально изучать принципы работы сельскохозяйственной техники.-0-