Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси за январь-сентябрь составил 7,5%

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 9 месяцев текущего года по удельному весу в структуре ВВП Беларуси связь и информатизация составила 7,5%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

"В январе - сентябре 2021 года отрасль обеспечила достижение запланированных показателей и индикаторов, установленных для Минсвязи. Валовая добавленная стоимость, созданная в отрасли, увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 9,6% и составила Br9,5 млрд, а по удельному весу в структуре ВВП - 7,5%", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сохранилось стабильное финансово-экономическое положение организаций отрасли. Обеспечен темп роста доходов от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций на уровне 110,4%, общая сумма доходов составила Br3,192 млрд.-0-