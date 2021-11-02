Удмуртия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в машиностроении и пищевой промышленности

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удмуртия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере машиностроения и пищевой промышленности. Об этом сказал журналистам постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте России - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич перед началом заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с данным российским регионом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь для нас - главный торговый партнер. Цифры также это подтверждают. Межу нами сотрудничество развивается очень динамично. Для нас интересны белорусское машиностроение, станкостроение, сельскохозяйственная и пассажирская техника, продукты питания", - подчеркнул Михаил Хомич.

Как отметил председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Дмитрий Матусевич: "Делегация из Удмуртии, которая посещает сейчас Беларусь, настроена на сотрудничество. Она посетит БЖД, "Белнефтехим", другие концерны, жилищно-коммунальные, машиностроительные организации. Также намечается обсуждение создания совместных предприятий. Мы поставляем в регион нашу технику. Например, в августе отправили первую партию белорусских автобусов МАЗ (30 единиц) и до конца года доведем поставки до 100 единиц. Эти закупки сделала не муниципальная, а именно частная компания, которая оценила качество нашего машиностроения. В этом году также вырос товарооборот с Удмуртской Республикой. В частности, выстрелили наши классические продукты. По сырам экспорт увеличился в семь раз. Хорошо пошла продукция деревообработки. Для Беларуси всегда было важно поставлять в регион и другие отечественные продукты и товары. У нас взаимовыгодное сотрудничество, недаром мы стали для региона вторым торговым партнером", - сказал он.

Заседание состоится в рамках подписанного на VIII Форуме регионов Беларуси и России соглашения между правительствами Беларуси и Удмуртской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

В повестке значится обсуждение вопросов создания объединенного комплексного дилерского и сервисного центра представителей ОАО "МАЗ" - УКХ "БЕЛАВТОМАЗ" и ОАО "АМКОДОР" - УКХ", взаимодействия Белорусской железной дороги с предприятиями Удмуртской Республики по проработке и реализации взаимовыгодных процессов, размещения объектов агропромышленного комплекса в этом российском регионе, участия белорусских производителей техники и оборудования в реализации программ по обновлению материально-технической базы предприятий Удмуртии.-0-