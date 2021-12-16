Украина вновь увеличит импорт электроэнергии из Беларуси до максимальных значений

Украина в пятницу увеличит импорт электроэнергии из Беларуси до 870 МВт (при максимально возможных 900 МВт) после пятидневного перерыва, когда мощность поставок была в пределах 60-100 МВт/ч. Это следует из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в четверг мощность импорта составляет 100 МВт по "ровному" графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности.

Коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси возобновились с 6 ноября. В основном импорт осуществляется в течение 23 или 24 часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался.-0-