19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина впервые за 30 лет независимости импортировала яйца из Беларуси. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Союза птицеводов Украины" Сергей Карпенко, сообщают "Украинские новости".

Он напомнил, что отрасль птицеводства убыточна уже два года, и последствия этого для рынка кричащие.

"Закрылось более 30 предприятий по производству яиц, более девяти предприятий по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 млн. Производство мяса птицы сократилось на 40 тыс. т с начала года. Производство яиц - на 3 млрд штук, что составляет четверть от объема производства в 2020 году", - отметил он.

По его словам, сегодня уже понятно, что снижение цен на корма, даже с рекордным урожаем, не состоится.

"Мы видим цены на электроэнергию, газ. А если государство повысит уровень налогообложения в таких условиях, то это лишь углубит кризис", - подчеркнул он.

По прогнозам Сергея Карпенко, продукция птицеводства будет дорожать.

Как сообщали "Украинские новости" ранее, в Украине за год больше всего подорожали подсолнечное масло, сахар и яйца.-0-