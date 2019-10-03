Украинский бизнес стал активнее приходить в Беларусь - Кизим

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Украинский бизнес стал активнее приходить в Беларусь. Такую тенденцию отметил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сегодня на восьмом заседании украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, которое проходит во время II Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол позитивно оценил развитие межрегионального сотрудничества, подчеркнув, что большинство людей живут не в столицах, а именно в регионах. "Нужно именно на уровне регионов развивать промышленное сотрудничество", - считает дипломат.

"Конечно, существуют проблемы. Результаты форума помогают нам решать эти проблемы. В прошлом году на консультативном совете мы говорили об определенных ограничениях в отношении украинского бизнеса. Мне очень приятно, что такие вопросы решаются, - заявил Игорь Кизим. - Если работать, проблемы решаются. Просто нужно целенаправленно и системно делать так, чтобы ничто не мешало развитию бизнеса".

Он также подчеркнул важность скорейшего возобновления работы совместной межправительственной комиссии. Пока по причине реорганизации министерств в Украине нет руководителя комиссии с украинской стороны. "Надеюсь, скоро это будет исправлено, и у нас появится комиссия", - сказал Игорь Кизим.

Посол рассказал, что с самого начала его пребывания в этой должности есть намерение сделать так, чтобы все области в Беларуси были охвачены представительством почетных консулов Украины. Они способствовали бы в том числе установлению и развитию бизнес-контактов. "Сегодня мы фактически решили вопрос по нашему почетному консулу в Витебске. В ближайшее время состоится открытие", - проинформировал дипломат.-0-