Улахович: чтобы выдерживать конкуренцию, предприятиям нужно осваивать новые технологии и продукцию

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чтобы выдерживать конкуренцию, белорусским предприятиям нужно осваивать новые технологии и новые виды продукции. Убежденность в этом высказал сегодня председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на международном мероприятии "Бизнес-дни в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович подчеркнул, что экспорт для Беларуси - страны с открытой экономикой - важнейшее направление. Это и наполнение бюджета, и обеспечение достойного социального уровня, и реализация государственной социальной программы, и устойчивое развитие и имидж страны. "А для предприятий - это всегда возможность развиваться. Чтобы выдерживать конкуренцию, особенно жесткую в последние два года, необходимо осваивать новые технологии, новые виды продукции, учиться продвигать эту продукцию", - считает председатель БелТПП.

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