Улахович: для укрепления сотрудничества между Беларусью и Пакистаном есть много возможностей

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для укрепления сотрудничества между Беларусью и Пакистаном есть много дополнительных возможностей. Такое мнение высказал БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович после встречи с дипломатами из Пакистана.

"Пакистан - это очень емкий и в чем-то даже премиальный рынок. Это страна, которая развивается и выстраивает свою независимую политику, имея сложные отношения с некоторыми соседними государствами, поэтому она заинтересована сотрудничать с Беларусью. Для белорусов рынок Пакистана тоже знаком, еще в советское время огромное количество белорусских тракторов выходили на этот рынок, и там очень хорошо знают нашу продукцию и по сегодняшний день", - отметил руководитель БелТПП.

По словам Владимира Улаховича, на рынке Пакистана востребована белорусская продукция машиностроения и химической отрасли. "Продукты питания, фармацевтика, карьерные самосвалы и продукция нефтехимии - это те направления, по которым тоже надо развивать наше сотрудничество", - считает он.

Председатель палаты напомнил, что помимо ряда визитов на высшем уровне, между Беларусью и Пакистаном есть и межпарламентское измерение сотрудничества, существует деловой белорусско-пакистанский совет, который уже провел несколько сессий, а в этом году запланировано его виртуальное заседание. Также планируется проведение межправительственной комиссии, в рамках которой тоже будет организован деловой форум. В октябре планируется участие белорусских предприятий в промышленной выставке в Карачи. "Таким образом, можно сказать, что есть необходимая инфраструктурная и правовая базы для того, чтобы укреплять и развивать наше сотрудничество. Предыдущий ковидный год, конечно, оказал негативное влияние, мы не сильно прибавили в нашем товарообороте, хотя потенциал у нас очень большой и серьезный. Пакистан сегодня является ключевым экспортером в области текстиля, и мы можем уверенно говорить, что есть возможность для сотрудничества наших текстильных предприятий. Так что планка, которая обсуждалась во время визита, довести товарооборот до $1 млрд, вполне реальна", - отметил Владимир Улахович.

Для укрепления этих отношений сегодня в БелТПП состоялась встреча представителей белорусских компаний с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом и советником по вопросам торговли и инвестиций посольства Пакистана в России Насиром Хамидом. В мероприятии приняли участие в очном и онлайн-формате 100 представителей белорусских предприятий и организаций, работающих в таких отраслях, как машиностроение, розничная и оптовая торговля, фармацевтика, текстильная промышленность, производство продуктов питания, образование, привлечение инвестиций, транспортная логистика, банковская деятельность, наука и инновации.-0-