Улахович: реакция на политические события в Беларуси не переносится на бизнес-отношения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция на политические события в Беларуси не переносится на бизнес-отношения. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Актуальные вопросы поддержки экспорта".

"Бизнес все-таки старается соблюсти свои интересы, и это понятно. Более того, все заинтересованы, чтобы не было падения того, что уже наработано", - считает руководитель палаты.

При этом Владимир Улахович добавил: "Некоторые "новорожденные" эксперты говорят, что Беларусь ничего не производит, что это отсталый край, а продукция - прошлого века. Разве это имеет хоть какое-то отношение к реальной действительности? Великобритания, например, собирается организовывать с нами сборочное производство электробусов. Разве это случайность? Нет. Поэтому такие комментарии недопустимы и не нужны. Но те люди, которые занимаются практическим бизнесом, знают реальную картину, и они заинтересованы сохранить деловые отношения с белорусскими партнерами".-0-

Фото Сергея Шелега

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