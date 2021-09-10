Улахович: ТПП Беларуси и Таджикистана связывают тесные партнерские отношения

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-промышленные палаты Беларуси и Таджикистана связывают тесные партнерские отношения. Об этом сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович, выступая на международной конференции, посвященной 30-летию государственной независимости Таджикистана и 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Таджикистаном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт палаты.

"Председатель БелТПП отметил тесные дружеские и партнерские отношения торгово-промышленных палат Беларуси и Таджикистана, эффективную работу белорусско-таджикского делового совета, значимость мероприятий, проводимых для развития торгово-экономических связей между предприятиями двух стран, в первую очередь традиционного бизнес-форума "Таджикистан - Беларусь - Афганистан", который несколько лет назад начал проводиться по инициативе БелТПП", - рассказали в палате.

В мероприятии также приняли участие председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сопредседатель белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Иван Крупко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод, представители органов государственного управления, дипломатического корпуса, а также таджикской диаспоры.-0-