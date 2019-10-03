Улахович видит большой потенциал Беларуси и Украины в связке "бизнес - межрегиональное сотрудничество"

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель БелТПП Владимир Улахович видит большой потенциал в связке "бизнес - межрегиональное сотрудничество" между Беларусью и Украиной. Об этом он заявил сегодня в Житомире на восьмом заседании украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, которое проходит во время II Форума регионов двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович подчеркнул, что без участия бизнеса не решается ни один большой государственный проект, и отметил большую роль межрегионального сотрудничества в развитии отношений между странами. "Это уникальная гармония, когда есть региональная поддержка и бизнес. А основа межгосударственного - это региональное сотрудничество, - сказал он. - В регионах есть свои ресурсы, свои проекты, зоны свободной торговли. Очень важно, что региональное сотрудничество формируется снизу".

По словам председателя БелТПП, необходимо сделать серьезный шаг вперед, несмотря на имеющуюся позитивную динамику, и есть большой интерес с обеих сторон к развитию сотрудничества. "Государственная поддержка - она есть, - подчеркнул он. - Для развития регионального сотрудничества нам нужны взаимовыгодные проекты в области логистики, транспортных коридоров. Мы крайне заинтересованы в этом. И это серьезная добавочная стоимость, которую мы можем внести в развитие долгосрочного сотрудничества братских стран".

Владимир Улахович также высказался за дальнейшее развитие совместных проектов в области технологий и промкооперации. "Это долгосрочное направление. Наверное, простая торговля тоже будет иметь свое место, но за этим будущее", - уверен он.

"Есть ли у нас барьеры? Конечно, есть. Да, есть некоторая разнонаправленность в развитии наших экономических законодательств. Но это не значит, что мы расходимся. Наоборот, мы движемся в одном и том же направлении и работаем на основе тех правил международной торговли, которые прописаны для всех стран. Думаю, нам просто эти барьеры надо свободно, ответственно обсуждать и снимать", - заявил председатель БелТПП.-0-