Уникальный станок с автоматической сборкой обувной пряжки разработали в Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станок с автоматической сборкой пряжки разработали в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Сегодня глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина приняла участие в торжественном пуске штампа с автоматической сборкой пряжки.

Уникальный станок разработан конструкторами ООО "Фурнитур-ВY", аналогов ему нет ни в Беларуси, ни в других странах СНГ. В компании рассказали: введение в эксплуатацию штампа позволит в 11 раз увеличить эффективность производства обувной пряжки и на 15-20% снизит ее себестоимость.

Фото bellegprom.by

Компания "Фурнитур-BY" была основана в 2004 году. Это крупнейшее в СНГ предприятие, которое специализируется на производстве фурнитуры из металла и пластика для обувной, швейной и кожгалантерейной промышленности. Штат - 109 высококвалифицированных специалистов. Средняя зарплата - Br1,4 тыс. В 2019 году товарооборот компании составил более Br4 млн. Торговая сеть представлена розничными магазинами в Беларуси, филиалами в России и Казахстане. География поставок - Италия, Испания, Германия, Япония, Китай, Россия, Индия, Мексика, Бразилия, Турция и другие страны.-0-