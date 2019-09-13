Урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т - Минсельхозпрод

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемый урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т, в целом всех плодов и ягод соберут 164 тыс. т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сегодня в сельскохозяйственных организациях Беларуси ведется уборка яблок летне-осеннего срока потребления (сорта "коваленковское", "мечта", "юбиляр", "слава победителям", "лучезарное" и другие). В целом по стране уже собрано более 12,5 тыс. т яблок. В отдельных хозяйствах республики урожайность плодов достигает более 30 т с 1 га.

Закончена уборка летних ягод, в отдельных организациях завершается сбор голубики. Из ягодных культур осталось убрать аронию (рябину черноплодную), клюкву, ремонтантные малину и землянику. По оперативной информации, собрано около 4 тыс. т ягод.

Чтобы обеспечить население отечественными фруктами в межсезонье, в хранилища будет заложено около 13,2 тыс. т плодов. Кроме того, сельхозорганизации закладывают на хранение яблоки для реализации внутри республики и на экспорт. Для этих целей у производителей имеются плодохранилища общей емкостью 103 тыс. т.

В пресс-службе также отметили, что в Беларуси планомерно увеличивают производство плодово-ягодной продукции. По госпрограмме развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы запланирована ежегодная посадка садов на площади не менее 500 га. За 2016-2018 годы заложено 2,3 тыс. га садов.-0-