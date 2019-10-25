Усилия стран ЕАЭС должны быть сосредоточены на снятии барьеров и ограничений в торговле - Румас

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усилия стран Евразийского экономического союза должны быть сосредоточены на снятии барьеров и ограничений в торговле, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве, сообщает БЕЛТА.

"Мы систематизировали работу по устранению препятствий на внутреннем рынке союза, соответствующие вопросы стали постоянными в повестках заседаний и межправсовета, и Совета ЕЭК. Дмитрий Анатольевич (Медведев. - Прим. БЕЛТА) приводил цифры, чего мы достигли в этом году. Но в то же время обсуждение барьеров на уровне глав правительств - это борьба со следствием, а не с первопричиной, - отметил Сергей Румас. - Во главу угла должно быть поставлено соблюдение права ЕАЭС, тогда и перечень препятствий станет меньше. Совершенно очевидно, что барьеры и иные ограничения в торговле крайне негативно влияют на развитие как взаимного товарооборота, так и экономики союза в целом, поэтому именно здесь должны быть сосредоточены дальнейшие усилия стран ЕАЭС".

Глава белорусского правительства обратил внимание, что этот год для ЕАЭС не был простым, не все решения были приняты, не все проблемные вопросы сняты. "Тем не менее последовательное и поступательное движение вперед было продолжено - это бесспорно", - сказал премьер-министр. Свое наполнение получила цифровая повестка Евразийского экономического союза, созданы механизмы ее реализации, определены инструменты взаимодействия сторон, проработаны десятки инициатив и дан старт первым цифровым проектам.

В текущем году подписано соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. "Это серьезный шаг вперед в решении задачи по подтверждению законности оборота товаров, выведения его из серой зоны", - подчеркнул Сергей Румас.-0-