Условия для роста и развития овощей будут благоприятными в ближайшие дни - Белгидромет

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшее время будут благоприятные условия для роста и развития корнеплодов и овощей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время на большей части территории страны формирование колоса зерновых культур, нарастание зеленой массы кукурузы, рост и развитие картофеля, корнеплодов и овощей будут проходить на фоне хорошей теплообеспеченности и достаточных, в отдельных районах повышенных, влагозапасов в почве. Складывающиеся агрометеорологические условия создают предпосылки для появления и развития болезней сельскохозяйственных культур, что требует защитных мероприятий", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, запасы продуктивной влаги в почве на большинстве площадей хорошие для роста и развития сельскохозяйственных культур. Тем не менее на востоке Гомельской области, где за две декады июня выпала лишь треть нормы осадков, запасы влаги оказались низкими. В отдельных районах южной части и на западе страны влагообеспеченность зерновых культур удовлетворительная. После определения влажности почвы прошедшие дожди в этих районах в основном пополнили влагозапасы. Однако в восточной части Гомельской области осадков по-прежнему было мало. По данным наблюдений на метеостанции Гомель, у зерновых культур отмечается пожелтение, скручивание и засыхание листьев.-0-