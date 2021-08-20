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20 августа 2021, 14:42

Условия участия производителей сельхозтракторов и автомобилей в госзакупках определены в ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива
20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Условия участия производителей сельхозтракторов и автомобилей в государственных закупках определены в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева.

С информацией по данному вопросу Арман Шаккалиев выступил на прошедшем 19-20 августа в Кыргызстане заседании Евразийского межправительственного совета. "В соответствии с поручением Евразийского межправсовета от 4 декабря 2020 года №18 ЕЭК по итогам работы с уполномоченными органами и бизнесом государств Евразийского экономического союза приняла условия производства по товарам двух отраслей - "автомобилестроения" и "спецмашиностроения", - отметили в пресс-службе. - Кроме того, дополнительно согласованы и включены в правила определения страны происхождения промышленных товаров для целей госзакупок условия производства двух видов свинцовых аккумуляторов по отрасли "энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность". В соответствии с правилами при выполнении этих условий товар будет считаться произведенным в ЕАЭС".

"При разработке условий производства ключевым элементом наравне с обеспечением доступа на рынок госзакупок стала кооперация, развитие в государствах взаимодополняемых производственных цепочек", - прокомментировал Арман Шаккалиев.

Для реализации правил определения страны происхождения промышленных товаров для целей ЕЭК с апреля запустила собственный информационный ресурс - цифровой евразийский реестр промышленных товаров. Он размещен на сайте ЕЭК и включает в себя на сегодня более чем 3,6 тыс. товаров тридцати двух производителей.

"На основании предложений сторон комиссия сформировала сводный перечень продукции, по которому совместно с представителями профильных госорганов, бизнес-ассоциаций и производителей стран ЕАЭС будут проработаны общие условия производства для более чем двухсот товарных позиций", - добавили в ЕЭК.-0-
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