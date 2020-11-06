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06 ноября 2020, 14:41

Утвержден проект дорожной карты формирования общего биржевого пространства ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила проект дорожной карты по формированию общего биржевого пространства Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Общее биржевое пространство ЕАЭС будет формироваться как взаимосвязанная система биржевой торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами на организованных рынках стран союза, объединенная между собой на основе согласованных процедур и технологий, и будет способствовать развитию общего финансового рынка ЕАЭС", - пояснили в ЕЭК.

Дорожная карта предусматривает разработку целого ряда международных договоров, в частности, о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж других государств-членов, об обеспечении взаимного допуска ценных бумаг на биржи государств-членов, об электронном взаимодействии по унифицированным форматам и каналам передачи информации, о создании объединенной системы раскрытия корпоративной и финансовой информации, о разработке механизмов противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и защиты прав инвесторов, а также о формировании интегрированного расчетно-депозитарного кластера и клиринговой системы.

"Общее биржевое пространство ЕАЭС позволит сформировать фундамент для свободного передвижения капитала, повысить качество фондирования, расширить инвестиционные и сберегательные возможности для населения и создать механизмы для проведения трансграничных операций, - отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. - В результате реализации дорожной карты появятся стимулы для увеличения трансграничной активности эмитентов государств-членов, расширения взаимодействия участников биржевой торговли, возрастет доверие инвесторов к финансовым рынкам в ЕАЭС".

Общее биржевое пространство ЕАЭС также повысит инвестиционную привлекательность финансовых рынков и позволит привлечь дополнительные ресурсы в национальные экономики государств-членов.

Документ разработан ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС.-0-

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