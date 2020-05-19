Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший Евразийский экономический совет утвердил основные ориентиры макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020-2021 годы. Такая информация размещена на сайте ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

Документ включает комплекс национальных и интеграционных мер по улучшению экономической ситуации в государствах-членах и минимизации экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых цен.

Цели макроэкономической политики ЕАЭС в среднесрочной перспективе: сохранить макроэкономическую стабильность и достигнутый уровень жизни населения, создать базу для опережающего экономического развития союза. Достичь их намечено посредством принятия действенных мер, направленных на поддержание макроэкономической устойчивости, опережающий рост инвестиций, развитие научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС, а также создания условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли.

Выработанные ЕЭК предложения приобретают особую актуальность для стран союза в условиях необходимости комплексного реагирования на угрозы в связи с пандемией коронавируса, а также на другие риски дестабилизации на товарных и финансовых рынках.

ЕЭК проанализирует меры, реализуемые государствами-членами, и оценит их соответствие утвержденным ориентирам макроэкономической политики государств союза на 2020-2021 годы.-0-