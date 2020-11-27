27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан заинтересован в приобретении готовых комплектов деревянных домов из Беларуси, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Узбекистане.

Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич 25 ноября по приглашению заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова посетил объекты туристической инфраструктуры Ташкентской области. Послу были представлены введенные в эксплуатацию объекты, предназначенные для активного отдыха в летний и зимний периоды, а также площадки для строительства спортивных и туристических сооружений.

Состоялись встречи белорусского дипломата и заместителя главы узбекского правительства с представителями строительного бизнеса и менеджерами эксплуатируемых объектов туристической инфраструктуры. "Узбекская сторона выразила заинтересованность в приобретении готовых комплектов деревянных домов из Беларуси для размещения в рекреационных зонах Узбекистана и стройматериалов белорусского производства", - отметили в посольстве.

В белорусском диппредставительстве также сообщили, что с учетом расширения авиасообщения между Беларусью и Узбекистаном стороны также обсудили возможности активизации туристических обменов, в том числе посещения туристами из Беларуси горнолыжных курортов Узбекистана, а жителями Узбекистана - белорусских санаториев.

В настоящее время между столицами Беларуси и Узбекистана по два рейса в неделю выполняют национальные авиакомпании "Белавиа" и "Узавиа", также есть чартерные рейсы из Минска в ряд регионов Узбекистана.-0-