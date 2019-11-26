В 2020 году в "Великом камне" будут функционировать не менее 30 предприятий - Ярошенко

26 ноября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 предприятий будут функционировать на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" к концу 2020 года. Об этом сообщил сегодня журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время уже 17 резидентов парка начинают осуществлять свою хозяйственную деятельность (шесть из них активно выпускают продукцию в области машиностроения, электроники). До конца текущего года таких предприятий будет не меньше 20, а в 2020 году их должно быть 30", - отметил Александр Ярошенко.

Он также напомнил, что перед индустриальным парком стояла задача увеличить количество резидентов к концу текущего года до 60. Сегодня эта цель достигнута - семью резидентов пополнило дочернее предприятие швейцарской компании Carrosserie HESS AG ООО "Хесс Грейт Стоун", которое реализует в "Великом камне" проект по производству электрического пассажирского транспорта.

Новый резидент "Великого камня" создаст производство электрического пассажирского транспорта В основе технологии производства - модульная система сборки. Данный вид транспорта будет отличаться отсутствием выбросов углекислого газа в атмосферу и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв.км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса.-0-