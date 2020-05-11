В апреле в лидерах подорожания снова лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и виноград

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в апреле лидерами подорожания снова стали лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и виноград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Лук подорожал на 38,78%, чеснок - на 30,35%, цитрусовые - на 25,79%, сладкий перец - на 22,45%, морковь - на 14,81%, свежие помидоры - на 13,33%, картофель - на 11,68%, яблоки - на 11,58%. Подешевели свежие огурцы (на 27,65%), виноград (на 8,48%) и икра лососевых рыб (на 1,64%).

Овощи в целом стали дороже на 5,34%, фрукты подорожали на 8,27%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,27%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,41%, в ресторане и кафе - на 0,1%, фастфуд подешевел на 1,36%.

Табачные изделия поднялись в цене на 2,38%, алкогольные напитки - на 1,34%.

Одежда подешевела на 1,82%, топливо - на 1,57%. Обувь подорожала на 2,14%, мебель - на 0,27%, электротовары - на 1,97%, стройматериалы - на 1,37%, медикаменты - на 0,91%.

Стоимость услуг снизилась на 0,25%. Больше всего подешевели услуги по перевозке в такси - на 9,15%. Авиабилеты стали дешевле на 5,43%. Подорожали услуги цифрового телевидения (на 2,23%), парковка (на 1,54%) и услуги фотоателье (на 1,47%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,6%.-0-