В Беларуси 70-80% госстандартов гармонизированы с международными требованиями

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси от 70 до 80% государственных стандартов гармонизированы с международными и европейскими требованиями, сообщила журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Ирина Осмола на полях международной конференции по развитию бизнеса с применением инструментов технического регулирования, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным Ирины Осмолы, в январе-мае текущего года в Беларуси принято 500 государственных стандартов (СТБ) и ГОСТ. Новые разработки касаются различных сфер и направлены на обеспечение безопасности, поддержку инноваций, защиту окружающей среды, соблюдение технических регламентов ЕАЭС. Таким образом создаются условия для выпуска продукции, конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

"Мы максимально стремимся к тому, чтобы стандарты были идентичны международным либо европейским нормам. На сегодняшний день уровень гармонизации государственных стандартов составляет от 70% до 80%. Что касается межгосударственных стандартов (документов, которые остались с времен Советского Союза), там показатель гораздо меньше, но активно проводится работа по их пересмотру, отмене неактуальных", - отметила Ирина Осмола.

По ее словам, лишь в редких случаях стандарты не гармонизированы с международными требованиями. И на то есть веские причины: либо неготовность промышленности, либо более жесткие подходы к безопасности в республике по сравнению с другими странами (в частности, речь идет о последствиях аварии на ЧАЭС). Не так много в мире разрабатывается стандартов в сфере услуг, поэтому некоторые являются оригинальными.

Ирина Осмола обратила внимание на тесное взаимодействие по улучшению деловой среды в Беларуси с Международной финансовой корпорацией (IFC). В январе 2019 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве и план совместной работы с сфере инфраструктуры качества на 2019-2021 годы, который включает мероприятия по развитию таких элементов, как аккредитация и надзорная деятельность. Предусмотрена поддержка Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) для прохождения повторной оценки Европейской организацией по аккредитации. Будет усовершенствован информационный ресурс, на базе которого формируется реестр Национальной системы аккредитации Беларуси.

"Реализация совместных проектов позволяет оперативно реагировать на современные вызовы, давать правильные инструменты бизнесу для повышения качества, конкурентоспособности и роста экспортных возможностей", - сказала Ирина Осмола. Она добавила, что в прошлом году Национальная система аккредитации признана на европейском и международном уровнях.

В свою очередь глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина подчеркнула, что IFC является одним из крупнейших в республике инвесторов. "Очевидна связь между показателями экспорта и финансовой устойчивостью предприятий. Поэтому для нас важно поддержать устремления Беларуси к диверсификации рынков. Совместно с Госстандартом работаем над устранением барьеров в торговле, видим большой интерес белорусского бизнеса к этой тематике. Нынешнее мероприятие - площадка для диалога, где можно обсудить актуальные вопросы", - сказала Ольга Щербина.

Член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко в свою очередь отметил, что ситуация в международной торговле быстро развивается. Техническое регулирование наряду с таможенными пошлинами становится инструментом в торговых войнах, создании барьеров. "Эта тема серьезно обсуждается во все мире, в том числе на площадке ЕЭК. Пока предпринимаются меры по наведению порядка в сфере безопасности, следующий этап - повышение качества и конкурентоспособности продукции. Важно, чтобы вопросы обсуждались совместно с представителями сферы технического регулирования и бизнеса", - обратил внимание Виктор Назаренко.

Всего в ЕАЭС принято 47 единых технических регламентов, 41 из них вступил в силу. Они регулируют 85% всей обращаемой продукции. В разработке находятся еще 13 новых документов и 30 изменений в действующие технические регламенты. Под действующие регламенты применяется около 12 тыс. документов, которые содержат требования к безопасности и качеству продукции, а также устанавливают методы ее испытаний. Вместе с тем большинство из них не в полной мере реализует обязательные требования из-за отсутствия межгосударственных стандартов (ГОСТ), содержащих правила и методы исследований и измерений. Для решения проблемы недостающих стандартов ЕЭК утвердила 39 программ, которые предусматривают разработку почти 2 тыс. ГОСТ, гармонизированных с международными требованиями.

Международная конференция "Развитие бизнеса с применением инструментов технического регулирования. Сокращение технических барьеров и международное признание аккредитации" организована в рамках консультативной программы Международной финансовой корпорации (IFC) по улучшению деловой среды в Беларуси на 2018-2021 годы, которая исполняется в партнерстве с Европейским союзом и Шведским международным агентством сотрудничества для развития (Sida). Основная цель мероприятия - поиск решений для установления эффективного взаимодействия между органами инфраструктуры качества и бизнесом для повышения конкурентоспособности белорусской продукции и диверсификации белорусского экспорта. В конференции принимают участие представители заинтересованных республиканских органов госуправления, бизнеса и общественных организаций. В качестве спикеров выступают представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), эксперты из Словакии, Грузии, России, Казахстана, Польши, Венгрии.-0-