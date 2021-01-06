В Беларуси актуализируются подходы к оценке собственности банка и НКФО

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси актуализируются подходы к оценке прозрачности структуры собственности банка и небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО). Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 17 декабря 2020 года №403, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В частности, критерии прозрачности структуры собственности банка дополнены рядом новых показателей, касающихся наличия у Национального банка достоверной и полной информации о бенефициарных собственниках, являющихся таковыми в отношении 5% акций банка и более. Данная информация позволит оценить соответствие таких собственников требованиям, установленным Нацбанком.

Кроме того, в постановлении уточнен перечень бенефициарных собственников банка, наличие значительной доли которых в структуре собственности может негативно повлиять на ее прозрачность с учетом их возможного влияния на принимаемые решения. "Принятые изменения позволят обеспечить всестороннюю оценку структуры собственности банка и НКФО", - подчеркнули в Нацбанке.

Основные положения постановления вступают в силу с 7 января 2021 года.-0-