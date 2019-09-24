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13:16 В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением Экономика
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24 сентября 2019, 13:16

В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие годы ожидается всплеск строительства жилья с электроотоплением, заявил сегодня журналистам на открытии международной строительной выставки "Будпрагрэс" вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

По словам Владимира Кухарева, Министерство архитектуры и строительства провело большую работу по переводу проектов жилых домов на использование электрической энергии. С Министерством энергетики решается вопрос обеспечения объектов необходимым количеством электроэнергии, ввода в эксплуатацию дополнительных подстанций.

"Сегодня в части строительства никаких проблем нет", - отметил вице-премьер.

Правительство рассчитывает, что электрическое отопление будет шире использоваться и при индивидуальном жилищном строительстве. "Думаю, в ближайшее время увидим значительный всплеск строительства такого жилья", - отметил Владимир Кухарев.

Ежегодный строительный форум проходит в Футбольном манеже по 27 сентября. Свои новинки на выставке представили более 150 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран. Тематическое наполнение экспозиции охватывает практически все направления строительства, проектирования, дизайна, благоустройства и озеленения территорий. Около 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику.

Неотъемлемой частью выставки станет программа деловых мероприятий, которая будет интересна всем, кто связан со строительством, архитектурой и дизайном, производством и продажей оборудования, инженерных систем, материалов и растений для оформления и декора.-0-

Фото Оксаны Манчук

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