В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие годы ожидается всплеск строительства жилья с электроотоплением, заявил сегодня журналистам на открытии международной строительной выставки "Будпрагрэс" вице-премьер Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев

По словам Владимира Кухарева, Министерство архитектуры и строительства провело большую работу по переводу проектов жилых домов на использование электрической энергии. С Министерством энергетики решается вопрос обеспечения объектов необходимым количеством электроэнергии, ввода в эксплуатацию дополнительных подстанций.

"Сегодня в части строительства никаких проблем нет", - отметил вице-премьер.

Правительство рассчитывает, что электрическое отопление будет шире использоваться и при индивидуальном жилищном строительстве. "Думаю, в ближайшее время увидим значительный всплеск строительства такого жилья", - отметил Владимир Кухарев.

Ежегодный строительный форум проходит в Футбольном манеже по 27 сентября. Свои новинки на выставке представили более 150 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран. Тематическое наполнение экспозиции охватывает практически все направления строительства, проектирования, дизайна, благоустройства и озеленения территорий. Около 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику.

Неотъемлемой частью выставки станет программа деловых мероприятий, которая будет интересна всем, кто связан со строительством, архитектурой и дизайном, производством и продажей оборудования, инженерных систем, материалов и растений для оформления и декора.-0-

Фото Оксаны Манчук