В Беларуси будут внесены изменения в закон о самовольном строительстве

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам самовольного строительства", сообщил во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

По его словам, одной из основных целей при разработке данного законопроекта было уточнение некоторых вопросов по самовольному строительству. Самое главное - разделены понятия, какие нарушения относятся к области самовольного строительства, а какие - к нарушению закона об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности. К области самовольного строительства будут относиться только те случаи, где ведется строительство без предоставления земельных участков, без разрешительной документации, с нарушениями разрешительной документации либо не по целевому использованию. "В случаях, когда были выявлены нарушения при предоставлении земельных участков по вине местных органов власти либо должностных лиц, мы предлагаем норму, что решение о судьбе такой постройки будет принимать суд. Пока действует норма, которая предусматривает снос объекта", - добавил заместитель министра.

Все остальные моменты - строительство без проектной документации, без экспертизы - будут относиться не к области самовольного строительства, а к области нарушения законодательства. Кстати, нарушение уведомительного принципа начала строительно-монтажных работ (принцип введен в действие декретом №7. - Прим. БЕЛТА) также будет относиться к нарушению закона об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности. "Считаю очень важным, что мы развели эти понятия. Ведь сегодня к самовольному строительству мы относим практически все. Это очень жесткая норма и нет необходимости в таких мерах", - отметил Дмитрий Семенкевич.

"В то же время в качестве превентивной меры мы планируем увеличить минимальный размер штрафа во всех случаях, - обратил внимание замминистра. - Исходим из того, что в судебной практике пользуются минимальной шкалой назначенного штрафа, и некоторые предприниматели размышляют, что проще - заплатить минимальный штраф и нарушить закон или подготовить все документы в соответствии с требованием законодательства". В случае нарушений деятельность субъекта хозяйствования будет приостановлена Госстройэкспертизой, чтобы он привел ее в соответствие с требованиями закона, после чего сможет продолжать свою работу. Такая практика действует и сейчас.

Дмитрий Семенкевич также уточнил, что законопроект прошел согласования с заинтересованными и в ближайшее время будет представлен в Совет Министров.

Кроме того, Минстройархитектуры разработало законопроект, предусматривающий дальнейшую оптимизацию государственных экспертиз в строительстве. "Мы считаем его прогрессивным. Понимаем, что экспертиза различных ведомств, к примеру Минприроды, Минздрава, необходима, поскольку в сферу их деятельности подпадают иные виды хозяйственной деятельности. Мы четко распределили, чем занимается санитарная, экологическая и государственная строительная экспертиза", - сказал заместитель министра. В настоящее время проект указа о разграничении полномочий экспертиз подготовлен и будет направлен в Администрацию Президента.-0-