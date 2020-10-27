В Беларуси хотят изменить порядок учета и использования средств контроля при производстве сигарет

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают изменить порядок учета и использования средств контроля, применяемых при производстве табачных изделий. Соответствующий проект постановления Министерства по налогам и сборам вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Постановлением предлагается редакционно-техническая корректировка инструкции о порядке учета и использования средств контроля, предназначенных для установки на блок фискальной памяти приборов учета готовой продукции, которые используются при производстве табачных изделий, и образца средств контроля.
Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 октября до 6 ноября на электронный адрес paliy@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение постановления".-0-