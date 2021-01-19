В Беларуси хотят пересмотреть наказание для бизнеса за экономические проступки

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается пересмотреть основания для привлечения бизнеса к уголовной и административной ответственности. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ключевым будет создание привлекательности белорусской юрисдикции для бизнеса и инвесторов. Поэтому на рассмотрение Всебелорусского народного собрания выносятся меры по дополнительным гарантиям защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, - отметил Александр Червяков. - Предлагается пересмотреть основания для привлечения экономических агентов к уголовной и административной ответственности за правонарушения в экономической сфере. За экономические проступки - только экономическое наказание".
По словам министра, для инвесторов предлагается ввести стабилизационную оговорку. Ее суть - в неувеличении налогов на срок до пяти лет в рамках инвестдоговора.
Еще одна инициатива - ввести правовой режим специальных инвестдоговоров, где государство будет гарантировать инвестору выкуп части продукции на новых производствах.
Для инновационных проектов и проектов на отдельных территориях хотят расширить размер инвестиционных вычетов, которые можно отнести на затраты.
Кроме того, по словам Александра Червякова, предстоит расширить полномочия местных органов управления по вопросам регулирования земельных и имущественных отношений.-0-
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