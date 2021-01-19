Первую в Беларуси госкорпорацию хотят создать в сельхозмашиностроении

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую в Беларуси госкорпорацию хотят создать в сфере сельхозмашиностроения. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Отработаны перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более Br3 млрд", - сообщил Александр Червяков.
Минэкономики рассчитывает, что первая госкорпорация станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.
В целом на начальном этапе прорабатывается создание семи госкорпораций в промышленном секторе. "Это позволит объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы финансового оздоровления, повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими", - пояснил министр.-0-
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