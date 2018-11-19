В Беларуси ищут инвесторов для месторождения кварцевых песков и трех нефтеперспективных участков

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявили конкурс по передаче в концессию четырех объектов - месторождения кварцевых песков и трех нефтеперспективных участков. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Конкурсы по выбору инвестора для заключения концессионного договора проводятся для месторождения кварцевых песков Городное (Восточная часть) в Столинском районе Брестской области, а также трех нефтеперспективных участков - Акуличская площадь (Наровлянский район Гомельской области), Познякевичская площадь (Ельский район Гомельской области) и Южно-Оршанский нефтеперспективный участок (Оршанский, Дубровенский районы Витебской области, Горецкий район Могилевской области).

Всего в Беларуси для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов.-0-