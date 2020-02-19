В Беларуси могут создать Ассоциацию профессионалов торгового финансирования

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос о создании Ассоциации профессионалов торгового финансирования, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков (АББ).

"Актуальность создания Ассоциации профессионалов торгового финансирования вызвана высокой активностью белорусских банков в области документарных и других операций финансирования торговли и возможностью членства в Международной торговой палате, открывающего отечественному рынку более широкий доступ к зарубежным проектам, а также участие в разработке международных правил в данной сфере", - отметил председатель АББ Александр Кучинский на совещании с участием представителей коммерческих банков и Нацбанка.

Банками в целом поддержано предложение о создании Ассоциации профессионалов по торговому финансированию.

Проект поддерживают Национальный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Членами ассоциации могли бы стать не только белорусские банки, но и другие активные игроки рынка торгового финансирования - крупнейшие экспортеры, логистические и юридические компании, пояснил Александр Кучинский.-0-