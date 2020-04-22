В Беларуси начался сезон добычи торфа

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торфоперерабатывающих предприятиях ГПО "Белтопгаз" начался сезон добычи торфа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Благоприятные погодные условия апреля позволили приступить к работам по добыче торфа ранее, чем обычно. По состоянию на 21 апреля, 5 из 17 торфопредприятий уже начали добывать торф. В общей сложности уже добыто порядка 32 тыс.т. План добычи на 2020 год составляет 2035 тыс.т.
Генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко подчеркнул, что организации торфяной промышленности в полной мере обеспечены необходимыми ресурсами для успешного выполнения установленного на сезон задания. Торфодобывающая техника уже подготовлена, созданы необходимые запасы топлива, полностью выполнены болотно-подготовительные работы на действующих площадях для добычи торфа.-0-