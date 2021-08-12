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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая. Минская и Брестская области намолотили по 1 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.По данным министерства, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн га, что составляет 76% запланированных площадей.Намолочено 5048,2 тыс. т зерна. По намолоту зерна по-прежнему лидирует Минская область - более 1,2 млн т, на втором месте - Брестская область, где получено 1,026 млн т. В Гродненской области намолочено 753,3 тыс. т, в Могилевской - 742,8 тыс. т, в Гомельской - 647,1 тыс. т, в Витебской - 637,9 тыс. т.-0-