22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наращивают производство молока. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весь 2021 год положительную динамику демонстрировало молочное и мясное скотоводство. В сельскохозяйственных организациях произведено 7,6 млн т молока (101% к 2020 году), выращено 635 тыс. т крупного рогатого скота (100,7%). Средний удой на корову по стране превысил уровень 2020 года на 98 кг и составил 5412 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот показатель составил 6569 кг", - сказал Игорь Брыло. Шеститысячный уровень продуктивности превышен также в хозяйствах Гродненской и Минской областей, соответственно 6320 и 6048 кг. Увеличился и среднесуточный привес на выращивании и откорме крупного рогатого скота.

В лидерах традиционно районы с высоким уровнем технологической дисциплины. За 2021 год в 57 районах страны средний удой на корову превысил 5 т, в 35 составил более 6 т, в 123 - более 7 т. "В 6 районах - более 8 т. Это Гродненский, Несвижский, Дзержинский, Смолевичский, Берестовицкий и Ивановский районы. Более 12 т молока надоено от коровы в УП "Молодово-Агро" Ивановского района, в СПК имени Деньщикова Гродненского района, СПК "Лариновка" Оршанского района", - отметил министр.-0-