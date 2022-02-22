22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2021 году обеспечила прирост экспорта продовольствия около $1 млрд. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился к 2020 году на 17,3% и достиг $6,7 млрд. В результате за год обеспечен прирост около $1 млрд. Положительное внешнеторговое сальдо составило $2,2 млрд и увеличилось на $700 млн, или на 44% к 2020 году. Удельный вес поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта Беларуси составил около 17%", - сказал Игорь Брыло.

Белорусские производители продовольствия поставляли продукцию в 109 стран мира - в страны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки. "Инвестировано в основной капитал более Br3,5 млрд, что на 3% выше уровня 2020 года. Введено в эксплуатацию 59 молочно-товарных ферм, 12 производственных объектов для выращивания и откорма крупного рогатого скота, 6 свиноводческих комплексов, закуплено более 7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, оборудования на сумму более Br1 млрд", - отметил министр.-0-

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