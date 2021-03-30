30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен перечень общественных организаций, имеющих льготы по аренде. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 марта 2021 года №168 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, обновлен перечень общественных организаций (объединений) и их организационных структур, фондов, объединений юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), в отношении которых при аренде недвижимого имущества к базовым ставкам применяется понижающий коэффициент 0,1.

В новый перечень включены 102 субъекта. Среди них Белорусская ассоциация гольфа, Федерация хоккея, благотворительное общественное объединение "Чернобыльский аист", Коммунистическая партия Беларуси, Национальный олимпийский комитет, Могилевский детский хоспис, Фонд социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, "Долг" и др.

Государственному комитету по имуществу для оперативного внесения изменений в перечень постановления поручено создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-