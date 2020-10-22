В Беларуси осталось убрать 2,2% площадей картофеля

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизациях Беларуси осталось убрать 2,2% площадей картофеля и 22,6% - других овощей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 22 октября, картофель в сельхозорганизациях убрали с 97,8% площадей (24,5 тыс. га), накопано 698,4 тыс. т (урожайность - 284,5 ц/га). Сахарная свекла убрана с 50,3 тыс. га, что составляет 61,1% уборочной площади. Собрано 2,318 млн т при средней урожайности 460,4 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,17%. Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,64 тыс. га (77,4% от плана), собрано 106,4 тыс. т при урожайности 229,1 ц/га.

Кукурузу убрали с 935,4 тыс. га (76,7% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 865 тыс. га (86% плана), собрано 20,514 млн т зеленой массы при урожайности 237,2 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 70,4 тыс. га (33% плана), намолочено 484,8 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,544 млн т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33,8 ц/га). В Минской области собрали 2,1 млн т зерна, в Гродненской - более 1,6 млн т, Брестской - свыше 1,4 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской и Гомельской - более чем по 1 млн т.

В Беларуси заготовлено 13,501 млн т сенажа (107,1%) и 17,568 млн т силоса (91,6%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 96,7% от плана.-0-