В Беларуси осталось засеять менее 15% площадей озимых

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось засеять менее 15% запланированных площадей озимых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на утро 5 октября, посеяно 1,257 млн га озимых зерновых (86,4%) при плане в 1,456 млн га. В Минской области посеяно 300,7 тыс. га (87%), в Брестской - 228 тыс. га (97%), в Витебской - 187 тыс. га ( 81%), в Гродненской - 177,3 тыс. га (90%), в Гомельской - 171,2 тыс. га (72%), в Могилевской - 193,6 тыс. га (92%).

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,136 млн га (90,5% от запланированной площади). Намолочено 6,549 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 865,7 тыс. т, Гомельской - 827,6 тыс. т, Витебской - 787,8 тыс. т.-0-