В Беларуси открыли новую испытательную площадку для транспорта и промышленного оборудования

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС) Госстандарта открыли новую испытательную площадку - радиобезэховую камеру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Данная камера предназначена для испытаний по электромагнитной совместимости (определение уровней излучаемых радиопомех и устойчивости к их воздействию) транспортных средств и промышленного оборудования, в том числе крупногабаритных. "Соответствие параметрам электромагнитной совместимости приобретает все большее значение, поскольку стремительно возрастает количество и ассортимент различных приборов, используемых в производственной и повседневной жизни. Важно, чтобы при своей работе они не создавали помех для работы другого оборудования и одновременно сами были устойчивы к помехам при их возникновении. Такие испытания являются обязательными для реализации продукции как на рынке ЕАЭС, так и на зарубежных рынках", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в Госстандарте, новая радиобезэховая камера по своим возможностям уникальна не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства. Ее создавали в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2020 год.

На испытательной площадке подготовлена вся необходимая оснастка для испытаний транспортных средств всех категорий с общей массой до 20 т и габаритными размерами 20х4х4 м. Предусмотрена возможность проведения измерений на расстоянии 1, 3 и 10 м. Диаметр поворотного стола, который также рассчитан на нагрузку 20 т, составляет 5 м, а максимальный коэффициент экранирования в диапазоне от 10 кГц до 40 ГГц достигает 120 дБ. Частотный диапазон измерения эмиссии электромагнитного излучения составляет от 10 кГц до 18 ГГц, проведение испытаний на устойчивость к электромагнитным полям возможно в диапазоне от 150 кГц до 6 ГГц. Установлено современное высокоточное оборудование, позволяющее проводить испытания в соответствии с современными тенденциями технического регулирования в области электромагнитной совместимости.

В наличии данной испытательной площадки заинтересованы отечественные изготовители автомобильной и автотракторной техники, подчеркнули в Госстандарте. "Работа новой безэховой камеры позволит нашим изготовителям быстрее разрабатывать конкурентоспособную технику и открывать ей доступ на различные рынки. Ее преимущества особенно оценят изготовители транспортных средств и крупногабаритного промышленного оборудования, которые до этого времени вынуждены были отвозить образцы для испытаний за рубеж, а это дороже в 2 и более раза, - уверены в пресс-службе. - Теперь это можно делать в Беларуси, а сэкономленные средства и время направлять на новые разработки и освоение современных моделей конкурентоспособной продукции. Например, на электротранспорт, развитие которого набирает темпы в нашей стране". Также в числе важнейших преимуществ - признание проводимых испытаний при поставках продукции на европейский рынок.

Расширению испытательных возможностей будут уделять внимание и по программе "Качество 2021-2025", в которой развитие инфраструктуры оценки соответствия является одним из основных мероприятий. Сегодня в стране насчитывается более 2 200 испытательных лабораторий по различным видам продукции. Из них 419 включены в единый реестр ЕАЭС и могут проводить испытания на соответствие требованиям единых технических регламентов Таможенного союза.

В настоящее время лаборатории Беларуси, как и всего мира, переходят на новую версию международного стандарта, устанавливающего требования к ним. Соответствующие аттестаты уже получили более 1 400 лабораторий.-0-