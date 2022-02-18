В Беларуси ожидаемый объем промпроизводства за январь превышает Br1,7 млрд

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объем промышленного производства в январе, по предварительным данным, ожидается на уровне более Br1,7 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

Как отметили в Минпроме, в этом январе предприятия отрасли не сбавили высокий темп работы, взятый в прошлом году. Отдельные организации приступили к работе 3 января, выпускали продукцию и в выходные дни месяца. "Как результат - объем производства в действующих ценах за январь текущего года ожидается на уровне более Br1,7 млрд, что почти на Br100 млн выше среднемесячного выпуска продукции в 2021 году", - сказал Олег Слепченко.

По его словам, в нынешнем январе по сравнению с прошлым производство тракторов выросло на 41,6% и составило 3317 единиц, их продажи увеличились на 46,3%. Производство комбайнов возросло на 63,6%, до 211 единиц, их реализация - на 34,2%. Телевизоров выпустили на 22,6% больше, а именно 150 тыс. штук, их продажи увеличены на 15,9%.

Запасы готовой продукции минимальные. На 1 января 2022 года их стоимость составила Br1,031 млрд, или 64,1% к среднемесячному объему производства.

"Продуктивный старт года во многом обеспечен эффективной работой маркетинговых служб организаций, наличием контрактов на поставку готовой продукции, отработанной логистикой", - подчеркнул представитель министерства.-0-