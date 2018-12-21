В Беларуси планируется модернизировать систему взимания НДС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется начать работу по совершенствованию механизма взимания налога на добавленную стоимость. Об этом сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА рассказал заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

"Те меры, которые мы предполагаем обсудить в ближайшие годы, касаются возможности реформирования налога на прибыль, совершенствования механизма взимания налога на добавленную стоимость, - отметил он. - У нас есть вопросы по тем ограничениям, которые сегодня действуют в налоге на добавленную стоимость в отношении налоговых вычетов".

Предполагается также обсудить реформу определения объекта налогообложения имущественных налогов, в первую очередь налога на недвижимость. Намечено уйти от применения остаточной стоимости, которая числится в бухгалтерском учете соответствующих объектов налогообложения, и перейти к их рыночной оценочной стоимости, так называемой кадастровой оценке. "Эта мера повысила бы справедливость налогообложения. К примеру, от тех объектов, которые имели бы большую рыночную стоимость, мы бы получали больше доход. А для плательщиков, располагающих объектами, которые морально и физически устарели или нуждаются в модернизации, налогообложение бы уменьшилось", - добавил заместитель министра.

Дмитрий Кийко также рассказал, какие меры будут предприняты для дальнейшего снижения налоговой нагрузки. "В стране проводится политика по либерализации предпринимательской деятельности, до 2020 года действует мораторий на введение новых ставок налогов. Поэтому для снижения действующих ставок мы должны задействовать внутренние резервы налоговой системы. Необходимо получить общее увеличение налоговых доходов и за счет этого сократить ставки конкретных налогов", - констатировал замминистра.

В первую очередь может быть организована работа по отмене неэффективных налоговых льгот, которая даст соответствующее поступление в бюджет. Расширение налоговой базы произойдет за счет увеличения количества вновь создаваемых плательщиков, роста активов, которые будут вовлекаться в экономический оборот. Этому будет способствовать также поддержание на достаточно высоком уровне темпов экономического роста. "В нашей стране налоги связаны с ростом экономики, они взимаются с создаваемой добавленной стоимости. И чем больше такой стоимости создается, больше растет ВВП, тем больше получает и налоговая система. Ускоренный экономический рост тоже может дать дополнительные поступления в бюджет, за счет чего мы можем рассматривать возможность снижения конкретных ставок налогов", - отметил он.

Как добавила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, еще один из резервов - рассмотреть вопрос об отмене пониженных ставок и в целом понизить общие ставки по основным налогам. "Вы знаете, что есть 10%-ная ставка на продукты питания, детскую одежду. Если мы найдем резервы отменить пониженную ставку, то в целом это даст возможность снизить для всех общую ставку - это тоже одно из направлений, по которому можно будет двигаться", - заметила замминистра.

Отвечая на вопрос, как могут быть скорректированы взносы в ФСЗН, Дмитрий Кийко проинформировал, что сегодня он не включен в налоговую систему. Но вопрос актуальный и прежде всего связан с необходимостью обеспечения сбалансированности фонда - его доходов и расходов. Помимо налоговой ставки может быть задействован ряд инструментов. "Для этого нужно комплексное и системное рассмотрение данного вопроса, начиная с места платежа, как мы его дальше видим и позиционируем. Надо решить, будет ли налоговый платеж или они будут осуществляться в виде страховых взносов, как сейчас. Соответственно, от принятия этого решения с учетом анализа ситуации, в частности, демографической, которая влияет на доходы и расходы фонда, могут вырабатываться последующие решения по возможным изменениям в том числе и ставки. Но в принципе такая работа не исключается", - резюмировал заместитель министра.-0-

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