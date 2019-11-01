В Беларуси планируется разработать указ по инфраструктуре обеспечения финансовой стабильности

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется разработать указ, регламентирующий институциональную инфраструктуру обеспечения финансовой стабильности. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц во время международного форума высокого уровня, посвященного вопросам повышения доверия к национальным валютам, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Калечиц

"Предполагается подготовка проекта указа, который регламентирует институциональную инфраструктуру обеспечения финансовой стабильности, уточняет функции вовлеченных государственных органов, наделяя их требуемыми полномочиями, в том числе связанными с доступом к необходимым данным", - сказал Сергей Калечиц.

По мнению представителя Нацбанка, исключительно важным является развитие потенциала фондового и страхового рынка, рынка небанковских финансовых и микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, фондов венчурного финансирования. "Это позволит обеспечить диверсификацию источников финансирования на национальном финансовом рынке, снизить риски закредитованности населения и организаций", - отметил он.

Национальный банк сформировал правовую базу для лизинговой деятельности на территории Беларуси, создал необходимые условия для появления новых сегментов на этом рынке. Появился лизинг для физических лиц, развивается лизинг жилья. У государственных организаций и учреждений, некоммерческих организаций появилась возможность пользоваться инструментами лизинга.

Международный форум высокого уровня, посвященный вопросам повышения доверия к национальным валютам, проходит сегодня в Минске. Форум приурочен к 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства в Беларуси.-0-