В Беларуси планируется создать 6 новых заводов по производству пеллет

20 апреля, Узденский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать шесть новых заводов по производству пеллет - по одному в каждой области. Об этом сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы планируем создать шесть пеллетных заводов, которые будут перерабатывать древесину в больших объемах. Планируем, что каждый завод будет выпускать от 25 тыс. т до 30 тыс. т пеллет в год, - сказал министр. - В каждой области будет создано по заводу. Мы на этих предприятиях будем использовать отходы наших же производств, то есть будем замыкать производственный цикл".
В 2019 году также планируется установить примерно 20 линий лесопиления, 14 сушильных комплексов, создать 15 производств по окорке и оцилиндровке древесины.
Виталий Дрожжа сегодня участвует в посадке леса в Валерьяновском лесничестве Узденского лесхоза. Здесь работают премьер-министр Сергей Румас, вице-премьеры и часть сотрудников Аппарата Совмина. Они высаживают сосны и ели на участке, где деревья были вырублены из-за повреждения жуком-короедом.-0-
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