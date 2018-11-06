6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать кластер в области оптики, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем создать новый инновационный, научно-производственный кластер в области оптического производства. В ближайшее время, возможно, уже в этом году, проведем организационное собрание. У нас есть холдинг "БелОМО", ОАО "Пеленг" и другие предприятия, которые могут войти в этот кластер. Нам нужно продвинуться в области применения лазерных технологий при обработке различных материалов: резка, сварка, гравировка, маркировка, 3D-принтинг и другое. Наша задача - создать ряд лазерных станков для этих целей. В ближайшие два-три года эту задачу решим", - сказал Николай Казак.

НАН Беларуси активно развивает кластерную организацию работы с предприятиями. Например, в прошлом году в Беларуси был создан инновационно-промышленный кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника". В него вошли организации НАН Беларуси, ОАО "Интеграл", ОАО "Планар", ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", а также вузы - БГУ, БНТУ и БГУИР.-0-