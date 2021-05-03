В Беларуси планируют развивать проекты по использованию торфопродукции на цементных заводах

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты по использованию торфа в качестве топлива при производстве цемента планируют развивать в Беларуси. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с коллективом проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия "НИИ Белгипротопгаз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Виктор Каранкевич отметил, что в этом году планируется увеличить поставки торфяной продукции на цементные заводы, в частности торфокрошки в ОАО "Красносельстройматериалы". Среди приоритетных направлений министр энергетики назвал и перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф. "Хорошие примеры таких проектов у нас есть: часть из них уже находится на завершающей стадии реализации, часть отрабатывается как перспективные", - сказал он.

Виктор Каранкевич обозначил тенденцию роста спроса на торфяную продукцию на внутреннем рынке. "Если в 2011 году около 40-45% от общего объема производства торфяной продукции уходило на экспорт, то сейчас эта продукция в основном востребована у нас в стране", - констатировал руководитель Минэнерго.

В конце 2020 года утверждена программа комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы. "Это системный документ, в котором отражено дальнейшее развитие торфяной промышленности и каждого торфопредприятия, - подчеркнул министр. - Предусмотрена модернизация оборудования, внедрение современных технологий, применение новых методов разработки торфяных полей и добычи торфа. Это рост производительности труда, рост выручки, возможности для расширения рынков сбыта и ассортимента выпускаемой торфяными заводами продукции".

Во время посещения предприятия Виктор Каранкевич представил трудовому коллективу нового директора НИИ Белгипротопгаз - Сергея Гвоздя. "Сергей Владимирович зарекомендовал себя как грамотный специалист и ответственный руководитель, который внес значительный вклад в развитие системы газоснабжения Витебской области, занимаясь проектированием и строительством. Надеюсь, тот опыт, который он наработал, будет полезным на новой должности", - сказал министр. Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко добавил, что Сергей Гвоздь успешно прошел трудовой путь в газовом хозяйстве и имеет необходимые знания, чтобы возглавить НИИ, имеющий стратегическое значение для отрасли.-0-

Фото Министерства энергетики