В Беларуси планируют собрать 6,1 млн т картофеля и 1,76 млн т овощей

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируют собрать 6,1 млн т картофеля и 1,76 млн т овощей, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году в хозяйствах всех категорий ожидается производство картофеля на уровне 6,1 млн т, плодов и ягод - 601 тыс. т, овощей - 1,76 млн т. В том числе в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируют получить 1,1 млн т картофеля (на уровне прошлого года), 170 тыс. т плодов и ягод (на 8% больше), из них 160 тыс. т яблок, а также 625,5 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (на 2% больше). В частности, в планах собрать 146 тыс. т белокочанной капусты, 76 тыс. т столовой свеклы, 210 тыс. т моркови, 41,3 тыс. т репчатого лука, 81 тыс. т томатов, 51,2 тыс. т огурцов, 4,4 тыс. т зеленого горошка, 0,5 тыс. т фасоли", - сказала Татьяна Карбанович.

Из ожидаемых 1,1 млн т картофеля 185 тыс. т пойдут на семена, около 200 тыс. т отправят на промпереработку, 181 тыс. т - на нужды торговли и общественного питания (в том числе для закладки в стабилизационные фонды), остальное - для прочей реализации, включая экспорт. Из ожидаемого урожая овощей 180 тыс. т планируют направить на нужды общепита и торговли, а также для закладки в стабфонды, 43 тыс. т будет переработано, более 400 тыс. т - для прочей реализации, включая экспорт. На промпереработку пойдет 41 тыс. т плодов и ягод, для торговли, общепита и стабфондов - 50 тыс. т, остальное будет реализовано на рынках, ярмарках и за рубежом.

В Беларуси сейчас активно идет уборочная кампания. Картофель убран с 9% площадей, овощи открытого грунта - с 34%. По данным на 8 сентября, собрано 76 тыс. т картофеля, 112,2 тыс. т овощей (в том числе защищенного грунта), 3,2 тыс. т плодов, 2,5 тыс. т ягод. "Мы в настоящее время еще не полностью обеспечены яблоками. Вопрос наращивания производства плодов остается открытым, мы работаем над этим. Например, за предыдущие три года заложено более 3 тыс. га молодых садов. Мероприятия по посадке плодово-ягодных культур и уходу за ними проводятся и по госпрограмме развития аграрного бизнеса", - отметила заместитель начальника главного управления.

Минсельхозпрод постоянно работает с МАРТ, Белкоопсоюзом, концерном "Белгоспищепром" по вопросам обеспечения населения и перерабатывающих предприятий плодоовощной продукцией.-0-