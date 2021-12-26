В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц при продаже грибов и ягод

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют установить подоходный налог с доходов физических лиц от продажи грибов и ягод, если они превышают 200 базовых величин в течение налогового периода. Это следует из поправок в законы по вопросам налогообложения, которые размещены на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о доходах, получаемых от реализации физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции. Также это касается доходов от сбора и сдачи лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в порядке, установленном законодательством, деятельность по промысловой заготовке (закупке) такой продукции.

Согласно поправкам, "при указании плательщиком в пояснениях об источниках доходов в размерах, превышающих 200 БВ в течение налогового периода исходя из размера базовой величины, установленной на последний день календарного года, в котором получены такие доходы, таким плательщиком производится уплата подоходного налога с физических лиц в размере 10% от суммы такого превышения".

При этом отмечается, что уплата подоходного налога с физических лиц будет производиться в 30-дневный срок со дня вручения плательщику соответствующего извещения.-0-